Nadal pakt de titel in Abu Dhabi

Rafael Nadal heeft de titel gepakt op de Mubadala World Tennis Championship. De Spanjaard klopte de Belg David Goffin in de finale van het toernooi in Abu Dhabi. Hij won met 6-4, 7-6 (5).

Nadal maakte in Abu Dhabi zijn rentree op de tennisbaan, nadat hij zijn seizoen in oktober wegens een polsblessure vroegtijdig moest beëindigen. Goffin verraste in de halve finale nog met een overwinning op Andy Murray.

De Schotse nummer 1 van de wereld revancheerde zich enigszins voor die nederlaag. In de strijd om de derde plaats versloeg hij de Canadees Milos Raonic met 6-3, 7-6 (6).