Man Utd ontsnapt tegen Middlesbrough

Manchester United heeft ternauwernood drie punten overgehouden aan het thuisduel met Middlesbrough. Het zag er lang naar uit dat United een vierde nederlaag van het seizoen moest bijschrijven, maar The Mancunians ontsnapten in de slotfase. Door twee treffers in één minuut won United alsnog met 2-1.