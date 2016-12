Wijnaldum gaat heerlijk nieuwe jaar in

Met een heerlijk doelpunt kopte Georginio Wijnaldum zijn ploeg Liverpool zaterdag voorbij Manchester City (1-0). 'Dit was een typische goal van Wijnaldum', zei hij na afloop voor de camera van Ziggo Sport. 'Eerst ergens komen en dan raak koppen. Het blijft geweldig om te scoren', lachte hij. 'Dat went nooit. Vooral niet in een topper als tegen Manchester City.'