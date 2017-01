Historische score Harden voor Rockets

Basketballer James Harden heeft zaterdag (plaatselijke tijd) een historische prestatie geleverd in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De guard van Houston Rocket voerde zijn ploeg naar de zege op New York Knicks (129-122) met een nooit eerder vertoonde 'triple double' (drie keer in de dubbele cijfers) van 53 punten, 16 rebounds en 17 assists. Niet eerder haalde een speler meer dan 50 punten, 15 rebounds en 15 assists in een NBA-wedstrijd.