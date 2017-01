Tottenham draait lekker op Nieuwjaarsdag

Tottenham Hotspur is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. Op bezoek bij Watford werd de ploeg van Mauricio Pochettino geen strobreed in de weg gelegd. Door doelpunten van Harry Kane en Dele Alli zegevierden de Londenaren met 4-1. Younes Kaboul maakte in blessuretijd de eretreffer voor Watford.

Na een kwartier zonder hoogtepunten kwam Tottenham steeds meer los. Christian Eriksen en Danny Rose waren al dichtbij een doelpunt, maar Kane wist de score te openen. Hij verraste doelman Heurelho Gomes met een schot in de korte hoek. Zo’n 5 minuten later trof hij weer doel. Beide goals kwamen op aangeven van Kieran Trippier die de geschorste Kyle Walker uitstekend verving.

Daarna was het de beurt aan Dele Alli. Hij profiteerde vlak vóór en direct ná rust van zwak verdedigend optreden van de thuisploeg. The Spurs speelden het duel na de 4-0 goed uit. De tegentreffer van Kaboul in blessuretijd kwam veel te laat. Vincent Janssen mocht een kwartiertje voor tijd invallen, maar wist zich daarin niet te onderscheiden.

Door de zege klimt Tottenham (39 punten) voorlopig naar de derde plaats in de Premier League. Later op de dag komt Arsenal nog in actie, bij winst nemen The Gunners de derde plaats over. Watford staat met 22 punten op de dertiende plaats.