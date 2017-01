'NAC akkoord met trainer Vreven'

NAC Breda heeft een opvolger gevonden voor Marinus Dijkhuizen. Volgens Belgische media bereikte de Brabantse club uit de Jupiler League zondag een akkoord met Stijn Vreven over een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op verlenging. Een woordvoerder van NAC wilde desgevraagd niet reageren op de berichten vanuit België.

De club uit Breda nam vlak voor de kerstdagen afscheid van Marinus Dijkhuizen. NAC wil dolgraag terug naar de eredivisie, maar staat halverwege het tweede seizoen in de Jupiler League op de tegenvallende achtste plaats. De clubleiding besloot daarom niet verder te gaan met Dijkhuizen.

Vreven is geen onbekende in Nederland. De rechtsback groeide uit tot een cultheld bij FC Utrecht en speelde later ook bij Vitesse en ADO Den Haag. De 43-jarige Belg ging na zijn actieve voetbalcarrière verder als trainer. Vreven werd in oktober ontslagen bij Waasland-Beveren.