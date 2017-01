Wereldgoal Giroud schenkt Arsenal de zege

Olivier Giroud heeft de show gestolen bij de 2-0 overwinning van Arsenal op Crystal Palace. The Gunners speelden een aardige pot, maar de Franse spits vestigde alle aandacht op zich met een doelpunt van wereldklasse. De tweede goal werd na rust gemaakt door Alex Iwobi.

Wereldgoal Giroud

Arsenal begon voor eigen publiek goed en creëerde verschillende kansen. Giroud, Alexis Sánchez en Mohamed Elneny hadden allen het vizier niet bepaald op scherp. In de zeventiende minuut was het dan tóch raak. Giroud was het eindstation van een goede counter. Met een onvervalste scorpion kick maakte hij op de eerste dag van het jaar misschien al het mooiste doelpunt van 2017.

Giroud opent de score met een absolute wereldgoal

Derde plaats

Na rust was Iwobi verantwoordelijk voor de 2-0. Arsenal bleef beter, maar ging niet scherp met de kansen om. Dankzij de zege komen de Londenaren (40 punten) op de tweede plaats in de Premier League terecht. Het moet Chelsea (49) en Liverpool (43) voor zich dulden. Crystal Palace staat met 16 punten zeventiende.