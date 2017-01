Van Gerwen via Van Barneveld naar finale WK

Darter Michael van Gerwen heeft op nieuwjaarsdag het Nederlandse gevecht met Raymond van Barneveld om een plek in de WK-finale gewonnen. De 27-jarige Brabander versloeg de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag in de halve finale in Londen met 6-2 (0-3 3-2 3-1 1-3 3-1 3-1 3-1 3-1). Van Gerwen maakt maandag met titelverdediger Gary Anderson uit wie de wereldkampioen van 2017 wordt.