Van Barneveld doodziek van nederlaag

Raymond van Barneveld is naar eigen zeggen doodziek van zijn nederlaag tegen Michael van Gerwen in de halve finale van het WK. De darter uit Den Haag haalde op nieuwjaarsdag een bijzonder hoog niveau, maar moest toch met 6-2 buigen voor zijn Brabantse uitdager. 'Ik doe m'n best, maar ik ben niet goed genoeg meer', zei de emotionele Van Barneveld. 'Michael speelde briljant.'