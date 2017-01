Barça mis, Real Weigl en Gudelj schatrijk

Barcelona heeft een blauwtje gelopen bij Juventus. De Catalanen azen al een tijdje op Paulo Dybala, de 23-jarige Argentijnse aanvaller die op alle plekken voorin goed uit de voeten kan. Volgens La Gazzetta dello Sport klopte Barcelona aan om de onderhandelingen te openen. Het antwoord vanuit Turijn was duidelijk: Dybala is niet te koop en krijgt binnenkort een nieuw contract.

Real Madrid staat op pole position om de strijd om Julian Weigl te winnen. AS is te weten gekomen dat de 21-jarige middenvelder is aangeboden bij de Spaanse koploper. De grote troefkaart die Real in bezit heeft, is dat het geen haast heeft met het aantrekken van vaardige middenvelder. Weigl wil zelf namelijk ook eerst nog meer ervaring opdoen bij Borussia Dortmund. Een transfer in de zomer 2018 is het plan.

Nemanja Gudelj lijkt op weg naar een zeer lucratief avontuur. De Servische middenvelder van Ajax kan aan de slag bij Tianjin Teda in China, meldt De Telegraaf. Ajax wil bijna 6 miljoen euro ontvangen voor Gudelj, die twee maanden geleden uit de selectie werd gezet omdat hij zich niet meer kon motiveren voor zijn rol als wisselspeler. In China wordt Gudelj in 3 jaar bijna 17 miljoen euro netto rijker.

Kevin-Prince Boateng heeft zich razend populair gemaakt bij zijn collega's van Las Palmas. De Ghanese sterspeler betaalde uit eigen zak een privejet toen bleek dat de tussenstop in Madrid na het gala van La Liga in Valencia liefst 4 uur duurde, aldus Marca. Boateng scoorde dit seizoen al 5 keer in 11 duels en kan nog een jaar door bij Las Palmas als beide partijen dat willen.

Hull City is bezig zich te versterken met Samuel Eto'o, schrijft Hull Daily Mail. De Engelse club staat voorlaatste in de Premier League en maakte maar 16 doelpunten in 19 wedstrijden. Eto'o mag dan 35 jaar oud zijn, maar scoort in Turkije bij Antalyspor nog altijd makkelijk. In 44 competitieduels, werkte hij er 25 in het doel. De Kameroener speelde in Engeland eerder al voor Chelsea en Everton.