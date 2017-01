Geniale Giroud en Hollands glorie+verdriet

Ziggo Sport Totaal kijkt in de Weekendparade terug op het afgelopen sportweekend. Gelukkig is de Premier League er altijd en altijd, welk feest er ook te vieren valt. Zet je schrap voor the most amazing goals, Nederlanders met hoofdrollen, een bijzondere hattrick en supersaves waar je warm van wordt.