Babel verhuist naar Turkse kampioen

Ryan Babel vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De landskampioen van Turkije meldt dat de 30-jarige aanvaller vandaag medisch wordt gekeurd in Istanbul. Als de Amsterdammer fysiek in orde blijkt, tekent hij naar verluidt voor 2,5 jaar.

Babel komt over van Deportivo La Coruña, waar hij na een succesvol half jaar alweer vertrok. Hij liet afgelopen zomer zijn contract bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden. Besiktas staat tweede in Turkije en heeft een punt minder dan de verrassende koploper Basaksehir. De oud-speler van Ajax en Liverpool voetbalde tussen 2013 en 2015 al voor Kasimpasa in Turkije.