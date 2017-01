Federer bekroont rentree met zege

Roger Federer is met succes teruggekeerd op de tennisbaan. Hij won zijn wedstrijd voor Zwitserland tegen de Engelsman Daniel Evans in de strijd om de Hopman Cup met 6-3, 6-4.

Federer is hersteld van een knieblessure die hem het afgelopen half jaar aan de kant hield. Daardoor miste de 35-jarige onder meer de US Open en Olympische Spelen. De Hopman Cup in Perth is het officieuze WK voor gemengde landenploegen. Federer hoopt zich in vorm spelen voor de Australian Open.