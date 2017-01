Promovendus en kampioen zonder ideeën

Wat een moeizaam gevecht... Engels worstelen met bal, tegenstanders, veld, medespelers en jezelf. Dat is Middlesbrough-Leicester City in een notendop. Inzet zat, maar een geslaagde combinatie of een venijnig schot kwam er niet uit de onzuivere benen van de acteurs in het Riverside Stadium. Uitslag een logische 0-0.

NEDERLANDSE INBRENG

Marten de Roon was een van de vlijtigste werkbijen van Middlesbrough en waagde in de eerste helft twee keer een doelpoging, zonder succes. De eerste ging stevig over en bij zijn tweede poging stond een medespeler een goal in de weg.

OP DE BROMMER EN ENIGE MET IDEE

De thuisploeg moest het vooral hebben van de razendsnelle Adama Traoré. De 20-jarige Spanjaard is een product van de Barcelona-opleiding, maar miste telkens de precisie als hij er weer een paar zijn hielen had laten zien. Bij Leicester was Riyad Mahrez een roepende in de woestijn met zijn slimme passjes en keken zijn collega's verbaasd toe.

BORO GELOOFT ER MEER IN

Na rust lag het initiatief duidelijk bij Middlesbrough. De promovendus bleef alles in de strijd gooien en dwong de regerend landskampioen terug op eigen helft. Toch wist het Leicester nooit echt pijn te doen. Als er een voorzet daadwerkelijk voor het doel kwam, was er niemand die de helderheid van geest had op de juiste plek te staan.