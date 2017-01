Slordig Liverpool struikelt meteen in 2017

Liverpool heeft er niet veel van gebakken bij Sunderland. De ploeg van Jürgen Klopp speelde slordig, creëerde te weinig kansen en gaf de goals veel te gemakkelijk weg in het Stadium of Light. De nummer 2 van de Premier League pakte slechts een punt en heeft dat vooral aan zichzelf te wijten. Het werd 2-2.

GINI BIJNA WEER BELANGRIJK

Georginio Wijnaldum was zaterdag nog de matchwinner tegen Manchester City en had opnieuw een basisplaats bij Liverpool. De 26-jarige middenvelder was in de openingsfase dichtbij zijn derde treffer van het seizoen. Zijn schot vanuit de tweede lijn werd ternauwernood gepakt door doelman Vito Mannone.

Via Daniel Sturridge was het even later wél raak. Hij verlengde het mislukte schot van Dejan Lovren met zijn hoofd en liet daarmee Mannone kansloos.

DEFOE WÉL EN NIET RAAK

Lang kon Liverpool niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later lag de bal er aan de andere kant in. Didier Ndong ging in de sandwich bij Wijnaldum en Ragnar Klavan. Jermaine Defoe mocht daarom aanleggen vanaf elf meter. De 34-jarige spits faalde niet en bracht The Black Cats op gelijke hoogte met The Reds.

Kort na die treffer had Defoe de 2-1 op de schoen. Hij ging alleen op Simon Mignolet af, maar de doelman van de bezoekers plukte de bal voor zijn voeten weg. Liverpool mocht daarom niet klagen met de 1-1 ruststand.

MANÉ VAN HELD NAAR SCHLEMIEL

In de tweede helft kwam de ploeg van Klopp opnieuw goed weg. Emre Can raakte de bal met de arm in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Anthony Taylor wees niet naar de stip. Vijf minuten voor tijd deed hij dat wél, toen Sadio Mané met de hand naar de bal ging. De Senegalees had een kwartier eerder nog van dichtbij de 1-2 gemaakt.

Defoe mocht voor de tweede keer in de wedstrijd aanleggen vanaf elf meter en liet Mignolet opnieuw kansloos. Daardoor neemt Liverpool slechts een punt mee uit het Stadium of Light. The Reds hebben nu vijf punten achterstand op koploper Chelsea, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft. Sunderland blijft de nummer 18.