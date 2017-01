Man United na rust langs tien Hammers

Manchester United neemt de punten mee uit Londen. De ploeg van José Mourinho won met 2-0 op bezoek bij West Ham United, dat het grootste gedeelte van de wedstrijd met tien man speelde. The Red Devils kwamen niet al te best voor de dag. De meegereisde fans konden pas in de tweede helft juichen voor hun club.