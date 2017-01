Haase is snel klaar in Doha

Robin Haase is gestrand in de eerste ronde van het tennistoernooi in Doha. De 29-jarige Hagenaar was niet opgewassen tegen de drie jaar jongere David Goffin. De als vierde geplaatste Belg zegevierde met 7-6 (4), 6-2.

Haase gaf de nummer 11 van de wereldranglijst vooral in de eerste set goed partij. Op de beslissende momenten verzuimde hij echter toe te slaan. In de tiebreak kon Haase een voorsprong van 3-1 en 4-3 niet verzilveren. In de tweede set was Goffin in alle opzichten de betere speler. Het tweede duel tussen beide tennissers op de ATP Tour duurde bijna anderhalf uur.

Haase, de huidige nummer 59 in het mondiale klassement, speelde in 2013 in Miami zijn eerste partij tegen Goffin. De Nederlander verloor toen in drie sets van de sterke Belg.