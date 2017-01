Mighty Mike sloopt Anderson in WK-finale

Michael van Gerwen mag zich nu met recht de beste darter ter wereld noemen. De nummer 1 van de wereldranglijst miste nog één hoofdprijs in zijn unieke prestatiereeks over de laatste twaalf maanden. Het ontbrekende WK-goud veroverde hij in Londen op karakter en kwaliteit. Na een evenwichtige openingsfase was er voor Gary Anderson geen houden meer aan. Mighty Mike won met 7-3.

In de vierde leg van de negende set deed zich een bizar incident voor. Vlak voordat Van Gerwen wilde aanleggen voor een belangrijke pijl, trachtte een bezoeker er op het podium met de trofee vandoor te gaan. De onverlaat kon snel worden ingerekend, maar de concentratie was met name bij de Nederlander even verstoord. Hij verloor daardoor nog wel de negende set, maar sloeg daarna alsnog toe in de tiende set.'Ik heb op het juiste moment op de juiste plek gepresteerd'

Van Gerwen hield het na afloop niet droog. 'Ik heb in het afgelopen jaar alle majors gewonnen en pak nu ook de wereldtitel. Ongelooflijk, ik heb hier zó hard voor gewerkt. En met dank aan mijn vrouw en familie is het gelukt. Ik ben echt heel gelukkig nu', sprak de 27-jarige Brabander.