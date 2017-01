Morata heimwee en United zet in op Kane

Álvaro Morata zint op een terugkeer naar Juventus, aldus Il Corriere dello Sport. De Spaanse spits legde afgelopen zomer de omgekeerde weg af, maar is er niet meer zeker van dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Morata begon in de Primera División maar zes keer in de basis en moet Karim Benzema voor zich dulden als de Fransman fit is.

De afgelopen weken belde Morata druk met zijn oude ploeggenoten en begeleiding van de Italiaanse kampioen met de vraag of zij niet eens voorzichtig willen informeren of ze hem weer kunnen overnemen van Real Madrid. De 24-jarige Madrileense aanvaller speelde meer competitiewedstrijden voor Juventus in 2 seizoenen, dan in 4,5 jaar voor Los Merengues.

Als Morata naar Juve gaat, dan komt hij Miralem Pjanic misschien wel niet meer tegen. De Bosniër staat volgens The Sun in de belangstelling van Arsenal, dat hem wil halen als Santi Cazorla vertrekt. The Gunners hebben 33 miljoen euro voor Pjanic over.

Manchester United trekt weer eens de knip. Metro is te weten gekomen dat José Mourinho het nu gemunt heeft op Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspur heeft net bijgetekend tot medio 2022 bij The Spurs, dus United moet met een flinke berg geld komen. Om te beginnen bieden The Mancunians ongeveer 94 miljoen euro voor de topscorer van Tottenham.

Nog meer kapers op de kust voor Tottenham Hotspur! Real Madrid mag deze winterstop geen spelers kopen, en dus is het al bezig met de zomer. Het belangrijkste doelwit volgens The Mirror is Dele Alli. De 20-jarige aanvallende middenvelder en Engels international moet volgens Spurs-coach Mauricio Pocchettino een slordige 58 miljoen euro kosten.

Ronald Koeman werkte bij Southampton met Morgan Schneiderlin en zou dat bij Everton graag weer doen. The Toffees hebben volgens De Telegraaf 22 miljoen euro geboden op de speler die bij Manchester United weinig aan de bak komt. United vindt dat bedrag niet voldoende.

Deportivo La Coruña heeft een vervanger op het oog voor de naar Besiktas vertrokken Ryan Babel. El Ideal uit Galicië schrijft dat Adel Taarabt de gelukkige is. De 27-jarige Marokkaan speelt bij Benfica, maar dan alleen in het B-elftal. Daarom denkt Depor een goede kans te maken de vaardige aanvaller te kunnen overnemen. Taarabt kwam in de laatste 2,5 jaar uit voor Fulham, AC Milan, QPR en Benfica.