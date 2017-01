Pep nors: 'Ik ben blijer dan u denkt'

'I'm so happy. Happy New Year.' Het waren de woorden van Josep Guardiola tegen een Britse interviewer na de gewonnen wedstrijd van Manchester City tegen Burnley. Maar blij was Guardiola helemaal niet. De woede over de rode kaart voor Fernandinho en de tegengoal waarbij doelman Claudio Bravo volgens Guardiola werd gehinderd, straalde ervan af. City won met 2-1.