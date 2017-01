Pavoletti verkast naar Napoli

Napoli heeft aanvaller Leonardo Pavoletti ingelijfd. De 28-jarige Italiaan komt voor een bedrag van naar verluidt 18 miljoen euro over van Genoa.

De Italiaanse club kan een scorende speler goed gebruiken. De Poolse spits Arek Milik viel al vroeg in het seizoen uit met een zware knieblessure en is voorlopig uitgeschakeld. Napoli staat derde in de Serie A, zeven punten achter koploper Juventus. Pavoletti scoorde dit seizoen drie keer voor Genoa.