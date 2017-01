'Wehrlein knikt Nasr uit de Sauber'

Pascal Wehrlein rijdt komend seizoen voor Sauber. Autosport meldt dat er een akkoord is bereikt. Wehrlein neemt bij het Zwitserse Formule 1-team het stoeltje over van de Braziliaan Felipe Nasr. De jonge Duitser was vorig jaar actief voor het achterhoedeteam Manor, maar was ook reserve bij het topteam van Mercedes.