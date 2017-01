Weer beautytime voor Arsenal?

De ene goal nog mooier dan de ander. Dat is waarschijnlijk de beste manier om Arsenal's maand december te typeren. Mesut Özil, Theo Walcott en Alexis Sánchez, allemaal maakten ze beauty's. Olivier Giroud deed daar op Nieuwjaarsdag nog eens een schepje bovenop. Vanavond speelt de nummer 4 van de Premier League tegen nummer 9 Bournemouth.

SCHAREN EN STIFTEN

De eerste die van zich deed spreken was Sánchez. Op 3 december gooide hij er eerst een schaar uit om daarna met een stift te scoren. Het was zijn derde goal van de wedstrijd tegen West Ham United. The Gunners wonnen het duel met 5-1. Sánchez bewaarde het mooiste voor het laatst.

ÖZIL LOBT WONDERSCHOON MET HET HOOFD

Mesut Özil liet het thuispubliek op 10 december opveren tegen Stoke City. De vergelijking met de wondergoal van Robin van Persie was snel gemaakt, al was die volgens velen toch nog net iets mooier. Het doet niets af aan de lob die de Duitser met zijn hoofd produceerde. Doelman Lee Grant kon niets anders dan de bal uit het net vissen. Arsenal won de wedstrijd met 3-1.

WALCOTT NA RAZENDE COUNTER

Na de wedstrijd tegen Stoke kwam de klad erin bij de Londenaren. Op bezoek bij Everton werd niet op fraaie wijze gescoord en verloren. Ook tegen Manchester City ging Arsenal onderuit, maar er zat wél een prima doelpunt bij. Walcott rondde af na zeer fraai voorbereiden van Sánchez.

GIROUD MET CHAMPAGNE ACHTER DE KIEZEN

En toen werd het 2017. Het einde van de prachtige Arsenal-goals? Zeker niet. Olivier Giroud deed alle voorgaande treffers bijna vergeten met zijn scorpion kick die via de onderkant van de lat over de lijn en tegen het net belandde. Zou één van de mannen vanavond weer zoiets kunnen?

