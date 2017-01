Russ traint weer na teelbalkanker

FRANKFURT - Marco Russ is genezen van teelbalkanker en heeft dinsdag voor het eerst weer meegetraind bij Eintracht Frankfurt. De 31-jarige verdediger stond sinds mei 2016 ziek aan de kant.

De nummer vier van de Bundesliga reist woensdag naar een trainingskamp in Abu Dhabi en Russ gaat mee. Hij stond dinsdag anderhalf uur op het veld. 'Dat is natuurlijk mooi. Het doet mij deugd. Je kunt wel zien dat hij nog wat adem tekort komt', zei trainer Niko Kovac.

Russ kreeg aan het einde van het vorig seizoen slecht nieuws na een dopingcontrole. De verdediger had een hoge hormoonwaarde en onderzoek wees uit dat hij teelbalkanker had. Russ kwam eerst nog in actie in de play-offs voor promotie en degradatie. Daarna liet hij zich behandelen. Eintracht Frankfurt hield vertrouwen in de speler en liet Russ afgelopen najaar tot 2019 bijtekenen.