Nadal klopt Dolgopolov bij rentree

Rafael Nadal heeft na het invitatietoernooi in Abu Dhabi nu ook zijn officiële rentree op de ATP-tour met een zege gevierd. In Brisbane was de dertigjarige Spanjaard met 6-3, 6-3 te sterk voor Aleksandr Dogopolov uit Oekraïne. In de tweede ronde treft hij Mischa Zverev.