Atlético zet vol in op kortste weg

In zeven wedstrijden geplaatst voor Europees voetbal. Nu Atlético Madrid in de Primera División dit seizoen geen vaste waarde meer is in de top 3, grijpt Diego Simeone alles aan om de Copa del Rey te winnen. Het heenduel in de achtste finale bij Las Palmas is vanavond de eerste horde op de kortste weg naar Europa.

MOEIZAME ZEGE IN LA LIGA

Las Palmas was dertien dagen geleden al op bezoek in Vicente Calderón en bleek toen een lastige tegenstander. Los Amarillos bepaalden het spel en kwamen heel slecht weg met een lullige 1-0 nederlaag in het competitieduel. Atlético is dus gewaarschuwd voor de lange reis naar Gran Canaria.

LASTIGSTE PUZZEL OM TE LEGGEN VOOR THUISPLOEG

Beide teams kampen met blessures en ander leed. Simeone mist onder meer twee centrale middenvelders en schuift daardoor waarschijnlijk José María Jiménez van de verdediging één linie op. Ook Juanfran krijgt mogelijk een nieuwe rol als rechtshalf. Verder nam de Argentijnse coach al zijn troeven mee.

Zijn collega Quique Setién heeft nogal wat vraagtekens staan op zijn spelerslijst. Kevin-Prince Boateng en Sergio Araujo zijn licht aangeslagen, Javi Varas, Ángel Montoro en Pedro Bigas hebben last van buikgriep en voor Míchel Macedo en Tana komt de thuiswedstrijd tegen Atlético sowieso te vroeg.

GASTEN HISTORISCH GEZIEN ZWAAR FAVORIET

Las Palmas moet een klein wonder verrichten als het Atlético over twee wedstrijden wil uitschakelen in het Spaanse bekertoernooi. In het verleden lukte dat de underdog dat maar één keer in acht pogingen. Het positieve daarvan is dat Las Palmas in het succesjaar 1978 ook voor het eerst en laatst de finale haalde. Daarin bleek Barcelona met 3-1 te sterk.

Je ziet Las Palmas-Atlético dinsdagavond live om 21.15 op Ziggo Sport Voetbal en via Ziggo Sport Totaal Go. Sierd de Vos loodst je als commentator door de wedstrijd heen. Ook de Copa del Rey-duels op woensdag (21.15 Real Madrid-Sevilla, Sierd de Vos) en donderdag (21.15 Athletic de Bilbao-Barcelona, Johan van Polanen) schotelen we je live voor.