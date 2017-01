Spektakel tussen Bournemouth en Arsenal

In een zinderend duel heeft Arsenal dure punten laten liggen op bezoek bij Bournemouth. Toch zullen de Londenaren niet ontevreden zijn. Arsenal boog een 3-0 achterstand in de laatste twintig minuten namelijk om tot een 3-3 gelijkspel. Olivier Giroud maakte de bevrijdende treffer.

BOURNEMOUTH GEEFT ARSENAL KOEKJE VAN EIGEN DEEG

Arsenal staat al jaren bekend om het verzorgde, goede voetbal. Toch was het vanavond Bournemouth dat het beste spel liet zien. Ze durfden te blijven voetballen, ondanks de druk van Arsenal. Na een kwartier leidde dat al tot de openingstreffer van Charlie Daniels. De linksback was mee opgekomen, kapte Héctor Bellerín fraai uit en schoof de bal met links binnen.

Niet veel later dreigde Bournemouth uit te breken via Ryan Fraser. Dat was voor Granit Xhaka reden om aan de noodrem te trekken. Hij duwde Fraser in zijn rug en veroorzaakte zo een penalty. Callum Wilson ging achter de bal staan en verschalkte Petr Cech vanaf elf meter. Die klap kwam hard aan bij The Gunners die in het restant van de eerste helf niet meer tot scoren kwamen.

WEDSTRIJD LIJKT BESLIST TOT ARSENAL INEENS WAKKER WORDT

Na rust lijkt de thuisploeg snel op 3-0 te komen. Het rake afstandschot van Harry Arter raakte Wilson. Die gebruikte alleen zijn hand en dus ging de goal niet door. Een minuut later was het toch 3-0 via Fraser. Dat leek voor Arsenal reden om dan toch eens wakker te worden. Twintig minuten voor tijd zorgt Alexis Sánchez er voor dat het 3-1 wordt.

Niet veel later maakt Lucas Pérez ook nog eens de 3-2. Als Simon Franices daarna rood krijgt is het ineens weer een wedstrijd. De kansen voor Arsenal stapelen zich vervolgens op tijdens een belegering van het doel van Artur Boruc. In de negentigste minuut kon Bournemouth de druk niet langer weerstaan en zorgde Giroud voor 3-3, waardoor Arsenal aan een blamage ontkwam.