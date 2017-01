Atlético op weg naar laatste acht

Een uitwedstrijd bij Las Palmas is al voor veel ploegen een moeilijk te nemen horde gebleken dit seizoen. Voor Atlético Madrid was het een ander verhaal. De Madrilenen wonnen op bezoek op het eiland met 2-0 en hebben zo een mooie eerste stap gezet op weg naar de kwartfinale van de Copa del Rey.

KOKE BELOONT STERKE START ATLÉTI MET FRAAIE KNAL

Atlético begon veel sterker aan de altijd lastige uitwedstrijd op de Canarische Eilanden. De Madrilenen hadden veel meer balbezit en waren veel op de helft van Las Palmas te vinden. Na ruim twintig minuten resulteerde dat in een fraaie goal van Koke. Hij schoot de bal vanaf 20 meter binnen en liet Raúl Lizoáin kansloos.

Na de goal nam de dominantie van Atlético niet af. De ploeg van Diego Simeone bleef druk uitvoeren op de goal van Las Palmas. De Argentijnse oefenmeester had zijn tactiek dik op orde waardoor Las Palmas moeilijk aan voetballen toe kwam. Toch scoorde Atlético niet meer en ging het dus rusten met maar een 1-0 voorsprong.

NIET MEER IN DE PROBLEMEN, KWARTFINALE DICHTBIJ

Aan het begin van de tweede helft knalde Atlético meteen weer uit de startblokken. Al snel kreeg Filipe Luis een grote kans op de tweede die hij liet liggen. Niet veel later is het toch 2-0. Na een voorzet van Sime Vrsaljko kopte Kevin Gameiro de bal terug op Antoine Griezmann die hem op zijn beurt tegen de touwen knikte.

Daarna liet Atlético het aan Las Palmas om te komen en iets te forceren. Dat lukte Pío-píos echter niet en dus was het een simpele avond voor Atléti. Door de overwinning hebben de Madrilenen een mooie stap gezet richting de kwartfinale van de Copa del Rey. De return in Vincente Calderón is volgende week dinsdag.