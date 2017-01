Franse tennissers winnen weer in Hopman Cup

PERTH (ANP/DPA) - Het Franse tennisteam heeft woensdag ook de tweede groepswedstrijd in de strijd om de Hopman Cup gewonnen. In Perth werd Groot-Brittannië verslagen.

Kristina Mladenovic bracht Frankrijk dankzij een zege in drie sets op Heather Watson op voorsprong: 6-4 5-7 6-3. Richard Gasquet was vervolgens snel klaar met Dan Evans: 6-4 6-2. Daarmee is de zege voor aanvang van het afsluitende gemengddubbelspel al binnen. Frankrijk had maandag Duitsland in de eerste wedstrijd met 2-1 aan de kant gezet.

Duitsland speelt later op woensdag de tweede poulewedstrijd tegen Zwitserland.