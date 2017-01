Mavericks begint weer te draaien

Dallas Mavericks heeft in de NBA de weg naar boven gevonden. De kampioen van 2011 versloeg Washington Wizards met 113-105. The Mavericks kenden een moeizame start van het seizoen, maar hebben inmiddels vijf van de laatste negen duels gewonnen.

Dirk Nowitzki nam elf punten voor zijn rekening en noteerde negen rebounds voor Dallas. De Duitse sterspeler deed 24 minuten mee. Eind november stond de door blessures geplaagde Nowitzki voor het laatst zo lang binnen de lijnen.

Het duel tussen San Antonio Spurs en Toronto Raptors ging tussen de nummers 2 van het Oosten en het Westen. Achter Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors zijn zij the best of the rest. San Antonio was in eigen huis duidelijk de sterkste en won met 110-82. Met 26 punten was Kawhi Leonard topscorer bij de Texanen.

De derde ploeg in het Oosten wist wel te winnen. Boston Celtics versloeg Utah Jazz in de TD Garden met 115-104. Point guard Isaiah Thomas had met 29 punten en 15 assists een dikke double-double. Met 21 overwinningen en 14 nederlagen lijken The Celtics hard op weg naar de play-offs.

