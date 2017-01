Mavericks kijken in NBA weer naar boven

De Dallas Mavericks hebben in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de weg naar boven gevonden. De kampioen van 2011 versloeg dinsdag (plaatselijke tijd) de Washington Wizards met 113-105. Het was, na een moeizame start van het seizoen, de vijfde zege in de laatste negen duels voor de Mavericks.