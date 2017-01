Jans gaat PEC snel verlaten

Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij PEC Zwolle. De trainer heeft de clubleiding gemeld zijn aflopende contract niet te willen verlengen, meldt PEC Zwolle woensdag.

Jans is bezig aan zijn vierde seizoen in Zwolle. In zijn eerste jaar won hij de KNVB-beker door Ajax met 5-1 te verslaan. Een aantal maanden later was Zwolle ook de sterkste in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen gaat het minder goed. PEC staat op de zestiende plaats staat en moet in de tweede seizoenshelft degradatie voorkomen.