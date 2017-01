Conte wil kopen en nog meer naar China

Chelsea staat stevig aan kop in de Premier League, maar toch is Antonio Conte niet helemaal tevreden met zijn selectie. De coach van The Blues heeft het bestuur gevraagd om versterkingen deze maand. De Italiaan vindt dat er sowieso nog een centrale verdediger bij moet komen. De komst van Virgil van Dijk heeft de hoogste prioriteit, maar Chelsea heeft concurrentie van meer Engelse topclubs.

Volgens The Daily Star staan er nog vijf andere spelers op het verlanglijstje van Conte. Als het Chelsea niet lukt om Van Dijk te halen, is Antonio Rüdiger van AS Roma het volgende doelwit. Conte hoopt daarnaast nog Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Geoffrey Kondogbia (Internazionale), James Rodríguez (Real Madrid) of Faouzi Ghoulam (Napoli) naar Stamford Bridge te halen.

Everton jaagt ook op Van Dijk, maar is zich kapot geschrokken van het prijskaartje. De verdediger moet Southampton rond de 60 miljoen euro gaan opleveren en dat is Ronald Koeman iets te gortig, schrijft The Mirror. Voor een stuk schappelijker bedrag moet nu Ben Gibson komen om de defensie van The Toffees te versterken. De 23-jarige Engelsman speelt nu bij Middlesbrough.





CHERY KAN CHINESE MILJOENEN OOK NIET WEERSTAAN

Tjaronn Chery zou weleens de volgende kunnen zijn die kiest voor het grote geld in China. Guizhou Hengfeng Zhicheng heeft volgens The Sun drie miljoen euro over voor de middenvelder van Queens Park Rangers. Chery maakte medio 2015 de overstap van FC Groningen naar The Super Hoops. Hij is inmiddels uitgegroeid tot een van de steunpilaren van de club die momenteel zeventiende staat in The Championship.

Ook Ever Banega kan cashen in het verre oosten. La Gazzetta dello Sport meldt dat Shanghai SIPG en Tianjin Teda 30 miljoen euro overhebben voor de Argentijn. Banega speelt nog maar een half jaar voor Internazionale. Hij kwam afgelopen zomer transfervrij over van Sevilla. Zijn zaakwaarnemer Marcelo Simonian zegt dat er ook clubs uit de Premier League en Primera División interesse hebben.

FC Groningen dreigt Albert Rusnak te gaan verliezen aan Real Salt Lake. De Telegraaf schrijft dat de Slowaaks international in de komende 48 uur een akkoord hoopt te bereiken met de club uit de Major League Soccer. Salt Lake ziet in de 22-jarige middenvelder een nieuwe ster van het elftal en heeft een driejarig contract voor hem klaarliggen. Groningen is al akkoord gegaan met de transfersom.

IN TWEE JAAR VAN CHAMPIONSHIP NAAR TOPCLUB IN PREMIER LEAGUE?

Michail Antonio maakt een stormachtige ontwikkeling door en dat is niet onopgemerkt gebleven. De 26-jarige middenvelder speelde twee seizoenen geleden nog met Nottingham Forest in The Championship. Nu is hij een van de sterren bij West Ham United. Bovendien maakte hij onlangs zijn debuut in de Engelse selectie. The Sun schrijft dat Chelsea een poging gaat wagen Antonio los te weken bij The Hammers.

Holger Badstuber wordt uit zijn lijden verlost bij Bayern München. De 27-jarige verdediger komt nauwelijks aan spelen toe bij Der Rekordmeister en mag daarom vertrekken. Volgens Bild zijn Hamburger SV en Manchester City in de race voor de handtekening van de Duitser, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. 'Speeltijd is het belangrijkste', aldus zijn zaakwaarnemer.

Simone Zaza heeft niet alleen moeite met strafschoppen. De Italiaans international vindt ook voor West Ham United het doel niet. Sinds zijn transfer deze zomer staat de teller nog op nul treffers en dus trekt hij op huurbasis weer terug naar Italië, zegt zijn vader in de Evening Standard. Zaza werd op het EK van afgelopen zomer berucht door deze gemiste pingel: