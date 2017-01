Mercedes tilt sluier in februari op

Voorlopig is het nog gissen, maar over ruim een maand weten we in ieder geval hoe de wagen waarmee Lewis Hamilton wereldkampioen moet worden eruit ziet. Op 23 februari presenteert Mercedes op Silverstone de W08 aan de wereld en is duidelijk hoe de constructeur omgegaan is met alle regelwijzigingen die volgend Formule 1-seizoen van kracht worden.