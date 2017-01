Heel Engeland hoopt op Spurs

Chelsea is hard op weg naar de titel in de Premier League. Bij winst vanavond op bezoek bij Tottenham Hotspur komen The Blues op acht punten van nummer 2 Liverpool te staan. Heel Engeland heeft de hoop gevestigd op Tottenham om de titelrace spannend te houden, maar is het Chelsea van Antonio Conte nog wel te verslaan?

BLUES AL MAANDEN ONVERSLAANBAAR EN ONPASSEERBAAR

Bij zijn komst naar Engeland had Conte zich voorgenomen om zich aan te passen. Hij speelde volledig tegen zijn natuur in met vier verdedigers, maar had daarmee weinig succes. Na nederlagen tegen Arsenal en Liverpool schakelde hij terug naar zijn vertrouwde Juventus en Italië-systeem met drie verdedigers. Sindsdien heeft Chelsea dertien duels op rij gewonnen en nog maar vier tegendoelpunten gehad.

Zelf maakten The Blues 32 doelpunten in die duels. Diego Costa schoot het meest met scherp en vond negen keer het net. Eden Hazard volgt zijn teamgenoot op de voet met zeven goals. Deze fantastische reeks van Chelsea kwam niet tot stand door een makkelijk speelschema. Zo werden onderweg Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur verslagen.

THUIS UIT UITSLAG DOELPUNTENMAKERS Hull City Chelsea 0-2 Willian, Costa Chelsea Leicester City 3-0 Costa, Hazard, Moses Chelsea Manchester United 4-0 Pedro, Cahill, Hazard, Kanté Southampton Chelsea 0-2 Hazard, Costa Chelsea Everton 5-0 Hazard (2x), Alonso, Costa, Pedro Middlesbrough Chelsea 0-1 Costa Chelsea Tottenham Hotspur 2-1 Pedro, Moses Manchester City Chelsea 1-3 Costa, Willian, Hazard Chelsea West Bromwich Albion 1-0 Costa Sunderland Chelsea 0-1 Fabregas Crystal Palace Chelsea 0-1 Costa Chelsea AFC Bournemouth 3-0 Pedro, Hazard, Cook (OG) Chelsea Stoke City 4-2 Cahill, Willian (2x), Costa

STATISTIEKEN VOORSPELEN ZWARE AVOND VOOR THE SPURS

Dat is ook de ploeg die Chelsea vanavond ontvangt op het eigen White Hart Lane. The Spurs kunnen de wedstrijd niet met al te veel vertrouwen tegemoet zien. Van de laatste vijftien ontmoetingen tussen de twee Londense buren won Tottenham er maar één. Dat was ruim twee jaar geleden in de competitie. Toen waren The Spurs in een duel om je vingers bij af te likken met 5-3 te sterk.

Chelsea doet goede zaken als het wint, maar Tottenham heeft de drie punten nog harder nodig. Het is druk aan de top in Engeland en de ploeg van Mauricio Pochettino lijkt bij een nederlaag buiten de boot te gaan vallen. Op dit moment staan ze vijfde, een plek die nog geen recht geeft op de Champions League. Bij een overwinning gaan ze rivaal Arsenal voorbij en nestelen ze zich in de top vier.

Geniet nog een keer van de samenvatting van het eerste duel tussen Tottenham en Chelsea:

