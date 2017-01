Van den Bunder directeur Helmond Sport

Marcel van den Bunder is de nieuwe algemeen directeur van Helmond Sport. De club uit de Jupiler League meldde woensdag dat Van den Bunder met onmiddellijke ingang interim-directeur Theo Glaudemans opvolgt. Die laatste blijft wel actief als bestuurslid pr en communicatie.

Van den Bunder was eerder commercieel directeur bij PSV. Diezelfde functie bekleedde hij bij Roda JC, waar hij na anderhalf jaar werd benoemd tot algemeen directeur. Na de degradatie van Roda JC in 2014 werd hij door de Limburgse club ontslagen. 'We hebben er alle vertrouwen in dat hij een toegevoegde waarde is voor Helmond Sport', zo lichtte Philippe van Esch, voorzitter van Helmond Sport, de keuze voor de nieuwe directeur toe.