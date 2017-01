Bolasie doet lang niet mee

Trainer Ronald Koeman van Everton heeft slecht nieuws voor de supporters van zijn Engelse club. De knieblessure van Yannick Bolasie is nog ernstiger dan gedacht. De 27-jarige buitenspeler van Congo dient een tweede operatie te ondergaan. 'Voordat hij weer speelkaar is, zijn we elf tot twaalf maanden verder', liet Koeman weten.