Barreda Bort top in Dakar Rally

Joan Barreda Bort heeft de derde etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Spaanse motorcoureur legde de klassementsproef over 364 kilometer tussen de Argentijnse steden San Miguel de Tucuman en San Salvador de Jujuy af in 4 uur, 22 minuten en 41 seconden. Daarmee was de Zuid-Europeaan ruim sneller dan de concurrentie.