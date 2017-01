Alli en Eriksen vloeren Chelsea

Chelsea heeft voor het eerst sinds 24 september punten verspeeld in de Premier League. Toen was Arsenal te sterk, nu ging Tottenham Hotspur met de overwinning aan de haal. Christian Eriksen en Dele Alli waren verantwoordelijk voor de 2-0 overwinning van de thuisploeg.

Het was namelijk twee keer dat duo dat op vergelijkbare dezelfde wijze beide doelpunten produceerde. De Deen zette beide keren voor, Alli knikte twee keer binnen. Het eerste doelpunt viel op het moment dat niemand het meer verwachtte. Tijdens de eerste helft was er weinig te genieten, maar vlak voor rust was het wél 1-0.

COSTA EN HAZARD

Na de pauze beet Chelsea even van zich af. Diego Costa en Eden Hazard kregen in de eerste minuten na rust grote kansen, maar scoorden niet. Alli deed dat in de 54ste minuut voor de tweede keer en dat was de bezoekers te veel. The Blues kwamen niet meer terug in de wedstrijd.

Dankzij de zege blijft de voorsprong van Chelsea op nummer 2 Liverpool 5 punten. De Londenaren hebben 49 punten verzameld. Tottenham bezet na vandaag plek drie op de ranglijst met 42 punten na 20 duels.