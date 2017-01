Oud-golfkampioen Westner overleden

De voormalige Zuid-Afrikaanse topgolfer Wayne Westner is woensdag bij een schietincident in het huis van zijn gewezen vrouw in Pennington, ten zuiden van Durban, om het leven gekomen. De tweevoudige winnaar op de European Tour had een schotwond in zijn hoofd. Een pistool lag naast zijn lichaam. De Zuid-Afrikaanse politie gaat uit van zelfdoding. Westner was 55 jaar.