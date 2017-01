Rodriguez brengt Real kwartfinale

Real Madrid staat zo goed als zeker in de kwartfinale van het toernooi om de Copa del Rey. In eigen huis versloegen de Madrilenen Sevilla met 3-0. En dat deden ze niet eens met de beste elf spelers.

Cristiano Ronaldo deed bijvoorbeeld niet mee. James Rodriguez maakte dankbaar gebruik van de kans die Zinedine Zidane hem gaf om te schitteren. Rodriguez schoot na elf minuten fraai raak na geprutst in de Sevilla-defensie en benutte vlak voor rust nog een strafschop.

De 1-0 van de Colombiaan:

Tussendoor maakte Raphaël Varane de 2-0 door een corner tegen de touwen te koppen. Het is niet zo dat Sevilla geen kansen kreeg, maar vooral Vitolo en Vicente Iborra misten gigantische kansen, waardoor de onderlinge ontmoeting nu al beslist lijkt. Op 12 januari is de return in Sevilla.