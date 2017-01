Butler trakteert Cavs op nederlaag

Chicago Bulls heeft in de NBA een gevoelige tik uitgedeeld aan titelverdediger Cleveland Cavaliers. The Bulls wonnen met 106-94. Jimmy Butler bezegelde met 14 punten in het laatste kwart het lot voor The Cavs. De topschutter, onlangs nog goed voor meer dan 50 punten, noteerde in totaal 20 punten.