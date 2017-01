Dybala+Morata+90 mio en Verratti 80

Real Madrid is een nieuwe Galactische transfer aan het bekokstoven. The Sun schrijft dat de Spaanse grootmacht 90 miljoen euro plus Álvaro Morata biedt aan Juventus om Paulo Dybala naar Bernabéu te halen. De Argentijn wil dolgraag naar Real, zeker nu Barcelona de contracten van de drie supersterren Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar heeft verlengd.

Juve had overigens zelf een andere deal in gedachte dan die met Morata weer naar Turijn. De Italiaanse kampioen stelde voor deze keer Toni Kroos of Luka Modric gratis in te lijven plus de 90 miljoen voor Dybala. Die deal weigeren Los Merengues te maken. Real kocht Morata deze zomer voor 30 miljoen terug.

Misschien wel vanwege bovenstaande reden is Juventus bezig het middenveld te versterken met Marco Verratti. Na het aantrekken van Gonzalo Higuaín voor 80 miljoen euro, denken De Bianconeri voor eenzelfde bedrag de 24-jarige middenvelder op te pikken bij Paris Saint-Germain, aldus Il Corriere dello Sport. Verratti is bezig aan zijn vijfde seizoen bij PSG en is 19-voudig Italiaans international.

Ronald Koeman heeft zijn gewenste versterking bijna binnen. Volgens Sky Sports hoeft Ademola Lookman namelijk alleen nog maar medisch gekeurd te worden bij Everton. De 19-jarige aanvaller komt voor 12 miljoen euro over van Charlton Athletic, waar hij dit seizoen 5 goals maakte in 21 competitieduels.

Dat Arsenal afgelopen dinsdag niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen Bournemouth, is voor Alexis Sánchez de druppel: hij wil vertrekken. The Sun schrijft dat de Chileense aanvaller helemaal over de rooie ging na dat duel. De ster van The Gunners ziet waarschijnlijk weer een landstitel aan zijn neus voorbijgaan. Hij wil nu wél weer eens een hoofdprijs pakken en gelooft er niet in dat dat ooit bij Arsenal gaat gebeuren.

Daar is-ie weer, het dagelijkse transfergerucht uit China. Deze keer is Carlos Bacca het doelwit. De spits van AC Milan zou volgens La Gazzetta dello Sport een aanbieding hebben gehad van Beijing Guoan. De 30-jarige Colombiaan kan in de komende drie jaar liefst 30 miljoen euro verdienen in de Chinese hoofdstad, maar heeft daar geen oren naar. Hij blijft liever gewoon in de Serie A ballen.

Niet iedereen die een kans krijgt bij Barcelona is de rest van zijn loopbaan verzekerd van een rijke loopbaan. Globo vertelt het trieste verhaal van Robert Gonçalves, de 19-jarige aanvallende middenvelder die een jaar geleden op huurbasis overkwam van Fluminense. Het grote talent flopte compleet bij Barça en moest snel weg. Nu heeft Fluminense hem uitgeleend aan Boavista, dat uitkomt op het vierde niveau in Brazilië.