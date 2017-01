Al-Attiyah valt uit in Dakar Rally

De Dakar Rally is na drie etappes al een belangrijke kandidaat voor de eindzege in het autoklassement kwijt. Tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah gaat donderdag niet meer van start in de vierde rit van de woestijnrally door Zuid-Amerika. De Toyota van de autocoureur uit Qatar is te zwaar beschadigd.