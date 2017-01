Giro hoofddoel van Dumoulin

Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië dit jaar als hoofddoel gesteld. Dat vertelde hij donderdag tijdens de presentatie van wielerploeg Sunweb op het vliegveld van Münster-Osnabrück. De Limburger begint zijn seizoen in de Ronde van Abu Dhabi. 'Na de Giro rijd ik de Ronde van Zwitserland, over de rest van het seizoen hebben we nog niets besloten.'