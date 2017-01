Hoe Suárez af te houden van #100?

Met de MSN-geweldenaren van Barcelona valt er vrijwel iedere wedstrijd weer een mijlpaal te vieren. Tegen Athletic Bilbao kan Luis Suárez zijn honderdste doelpunt in een officieel duel maken. El Pistolero staat nu op 99 treffers in 127 wedstrijden voor Barça. Eén goal in het heenduel van de achtste finale van het Copa del Rey-toernooi in San Mamés en Suárez is lid van de Club van Honderd.

MAAR 19 CLUBGENOTEN GINGEN HEM VOOR IN 117 JAAR

De Uruguayaanse goalgetter debuteerde 803 dagen geleden voor de Catalanen in de uitwedstrijd tegen Real Madrid en kan nu de magische grens van 100 treffers al slechten. Buiten dat Suárez razendsnel dit aantal bereikt, is het maken van 100 goals voor Barcelona al redelijk bijzonder. Slechts 19 spelers slaagden daarin in de 117 jaar dat de club bestaat.

M&N AL IN CLUB VAN HONDERD BARCELONA:

Speler Duels Goals Gemiddelde Lionel Messi 551 476 0,86 Neymar 209 113 0,54 Suárez 117 99 0,85

GRATIS ADVIES VOOR ATHLETIC HOE SUÁREZ VAN SCOREN TE HOUDEN

El Mundo Deportivo dook diep in de goals van Suárez en dat levert een trio handige do's and don'ts op.



- Hou de hongerige goalgetter uit je strafschopgebied. Suárez maakte maar 3 van zijn 99 Barça-goals van buiten de 16 meter en voor je doel hangen om Pistolero-treffers tegen te gaan, werkt dus niet.



- Voor de keeper: bij twijfel kies je voor je rechterhoek. Dat is de favoriete hoek van de nummer 9 van Barcelona. In die hoek maakte hij 32 procent van z'n goals. En voor verdedigers: scherm die hoek dus iets meer af.



- Wees extra alert in de tweede helft. Misschien denk je halverwege: 'Hé, Suárez heeft nog niet gescoord en dat zal wel liggen aan mijn puike dekking.' Dan vergis je je vrijwel zeker. Suárez blijft volhouden en scoort na rust twee keer zo vaak als ervoor met 33 om 66 als bewijs.

Infographic © El Mundo Deportivo

