Osasuna is ook Caparrós nu al zat

Osasuna heeft Joaquín Caparrós ontslagen na een zeer kort dienstverband. De 61-jarige coach was nog geen twee maanden de hoofdcoach bij de kwakkelende club uit Pamplona, die onderaan bungelt in de Primera División.

De club meldde op zijn website dat technisch directeur Petar Vasiljevic de taken van Caparrós overneemt en tot het einde van het seizoen de selectie zal leiden. Caparrós was in november de opvolger van Enrique Martín, die aan de kant werd gezet na een ontluisterende seizoensstart. Onder Caparrós ging Osasuna niet veel beter presteren. De ploeg haalde tot dusver zeven punten.