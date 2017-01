Labyad voortaan FC Utrecht-aanvaller

Zakaria Labyad keert terug naar de Eredivisie. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft een contract voor 2,5 jaar getekend bij FC Utrecht.

Labyad komt transfervrij over van Sporting, de club uit Lissabon waar hij de afgelopen vier seizoenen een verbintenis mee had. Tijdens zijn periode bij Sporting werd hij verhuurd aan Vitesse en Fulham.

Labyad heeft vijf interlands achter z'n naam staan voor het Marokkaanse nationale elftal. De geboren Utrechter doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2010 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste. In 2012 verruilde hij PSV voor Sporting.