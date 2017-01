Slimme kopers troeven geldsmijters af

Met geld smijten is hot! Terwijl de Chinezen de transfermarkt op z'n kop zetten door record na record te breken met absurd hoge bedragen, vliegen in de Premier League de miljoenen ook nog gewoon als warme broodjes over de toonbank. Maar hoe verhouden die hoge transferkosten zich eigenlijk ten opzichte van de prestaties? Ziggo Sport zocht het uit en kwam tot opvallende resultaten.

20 TEAMS, 220 SPELERS: €2.273.680.000 AAN TRANSFERKOSTEN

We liepen van iedere Premier League-club de meest gehanteerde opstelling na en berekenden vervolgens de totale transferkosten van de basiself. Wij maakten daarbij gebruik van de transferbedragen die genoemd worden op Transfermarkt.com. Aan transfervrije spelers, huurlingen en spelers uit de eigen jeugdopleiding zijn geen transferkosten verbonden, maar er zaten genoeg spelers bij die wél een fortuin hebben gekost.

GROOTSTE GELDSMIJTERS WORDEN AFGEBLUFD

Het meeste geld zit in Manchester. Man City (389,9 miljoen euro) en Man United (342,1) gaven van alle twintig clubs verreweg het meeste uit voor de elf spelers die zij tot dusver het meest gebruikten. Toch zijn zij slechts terug te vinden in de subtop op de huidige ranglijst van de Premier League.

Manchester City legde liefst 74 miljoen euro neer voor Kevin de Bruyne.

BLUES, SPURS & CHERRIES GEBRUIKEN HET VERSTAND

Chelsea doet het wat dat betreft verrassend goed. Op onze ranglijst die gebaseerd is op transferuitgaven, staan The Blues vijfde met 197,75 miljoen euro. Toch gaat de Londense topclub nu stevig aan kop. Ook Tottenham Hotspur is uitstekend bezig. Met slechts 117,5 miljoen aan transferkosten staan The Spurs gewoon keurig derde.

Bournemouth is baas boven baas. The Cherries staan momenteel negende met een elftal dat bij elkaar maar 5,2 miljoen heeft gekost. Dat is nog eens een slim aankoopbeleid!

(Onder de afbeelding zie je alle details van de transferkosten per club!).

HUIDIGE PLEK OP RANGLIJST VS TRANSFERUITGAVEN

In onderstaande tabel zie je de huidige Premier League-ranglijst vergeleken met de ranglijst die wij hebben gemaakt op basis van de transferuitgaven. Zo is bijvoorbeeld af te lezen dat Crystal Palace negende staat qua transferkosten, maar zeventiende in de huidige stand in de competitie. Zij staan dus acht plekken te laag. Dit zie je onder de kop 'Verschil'.

220 SPELERS: SLECHTS 7 JEUGDSPELERS, 5 HUURLINGEN EN 75 ENGELSEN

Na het onderzoeken van alle opstellingen, weten we één ding zeker: het opleiden van eigen jeugd werpt nauwelijks zijn vruchten af. Van alle 220 spelers in de basisopstellingen, zijn er slechts 7 opgeleid door de club waar ze nu spelen. Ze zijn dol op kopen in de Premier League. Zelfs de kleinere clubs durven met miljoenen te smijten.

Check hier alle opstellingen in volgorde van de huidige stand. De transferbedragen in miljoenen staan tussen haakjes:

CHELSEA (#1)

Eerste 11: €197.750.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 1

Opstelling: Courtois (9); Azpilicueta (8,8), Cahill (8,4), David Luiz (10*); Alonso (23), Kanté (35,8), Hazard (35), Matic (18,25*), Moses (11,5); Diego Costa (38).

*Verschil tussen verkoop- en aankoopbedrag.

Chelsea kocht David Luiz voor 25 miljoen van Benfica, verkocht hem voor 50 miljoen aan Paris Saint-Germain en kocht hem deze zomer voor 35 miljoen terug van PSG.

LIVERPOOL (#2)

Eerste 11: €225.300.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 4

Opstelling: Mignolet (10,6); Clyne (17,7), Lovren (25,3), Matip (0), Milner (0); Henderson (18), Wijnaldum (27,5), Lallana (31); Mané (41,2), Firmino (41), Coutinho (13).

TOTTENHAM (#3)

Eerste 11: €117.500.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 0

Engelsen: 5

Opstelling: Lloris (12,6); Walker (5,9), Vertonghen (12,5), Alderweireld (16), Rose (1); Wanyama (14,4), Eriksen (13,5), Dier (5), Alli (6,6); Son (30), Kane (jeugd).



Heung-Min Son is met 30 miljoen de duurste aankoop van Spurs. Harry Kane is een kind van de club en kostte dus niks.

MANCHESTER CITY (#4)

Eerste 11: €389.900.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 2

Opstelling: Bravo (18); Sagna (0), Otamendi (44,6), Stones (55,6), Clichy (7,75), Kolarov (22,7); De Bruyne (74), Fernandinho (40), David Silva (28,75), Sterling (62,5); Agüero (36). Mustafi, Özil, Xhaka & Sánchez dure Gunners

ARSENAL (#5)

Eerste 11: €224.000.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 0

Engelsen: 1

Opstelling: Cech (14); Bellerín (0,5), Mustafi (41), Koscielny (12,5), Monreal (10); Özil (47), Xhaka (45), Coquelin (1); Walcott (10,5), Sánchez (42,5), Iwobi (jeugd).

MANCHESTER UNITED (#6)

Eerste 11: €342.100.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 0

Engelsen: 2

Opstelling: De Gea (25); Valencia (18,9), Bailly (38), Rojo (20), Blind (17,5); Herrera (36), Pogba (105), Mata (44,7); Rooney (37), Ibrahimovic (0), Rashford (jeugd).



Henrikh Mkhitaryan werd voor 42 miljoen euro gehaald, maar kreeg in de eerste seizoenshelft niet veel speelminuten. Daarom zit hij niet bij onze basis 11.

EVERTON (#7)

Eerste 11: €108.900.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 0

Engelsen: 4

Opstelling: Stekelenburg (1); Coleman (0), Williams (14), Jagielka (6), Baines (7,5); Gueye (8,5), Barry (0), Barkley (jeugd); Mirallas (7,6), Lukaku (35,4), Bolasie (28,9). Elftal Everton bijna net zo duur als 1 Pogba

WEST BROMWICH ALBION (#8)

Eerste 11: €60.450.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 2

Opstelling: Foster (5); McAuley (0), Dawson (0), Evans (8,3), Nyom (4,7); Brunt (3,75), Fletcher (0), Yacob (0), Phillips (6,5), Chadli (15,2); Rondón (17).

BOURNEMOUTH (#9)

Eerste 11: €5.200.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 1

Engelsen: 8

Opstelling: Boruc (0); Francis (0,03), Cook (0,18), Daniels (0,22), Smith (0,3); Arter (0,14), Wilshere (huur), Surman (0,63), Stanislas (0); King (0), Wilson (3,7).

Callum Wilson (midden) is met 3,7 miljoen de duurste aankoop ooit van Bournemouth. The Cherries houden de knip dicht, en dat werkt! Halverwege het seizoen staan ze negende.

SOUTHAMPTON (#10)

Eerste 11: €104.100.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 4

Opstelling: Forster (12,5); Soares (5,5), Van Dijk (15,7), Fonte (1,4), Bertrand (13,3); Redmond (13,5), Romeu (7), Davis (1), Hojbjerg (15), Tadic (14); Austin (5,2).Virgil van Dijk de duurste van The Saints

STOKE CITY (#11)

Eerste 11: €45.950.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 1

Engelsen: 3

Opstelling: Grant (1,5); Johnson (0), Martins Indi (huur), Shawcross (1,5), Pieters (3,6); Allen (15,5), Whelan (0,75), Shaqiri (17); Diouf (0), Walters (3,3), Arnautovic (2,8).

BURNLEY (#12)

Eerste 11: €31.860.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 6

Opstelling: Heaton (0); Lowton (1,4), Mee (0), Keane (2,6), Ward (0,63); Marney (0,6), Boyd (3,8), Hendrick (11,8), Arfield (0); Vokes (0,63), Gray (12,4).

Burnley trekt zo nu en dan even de knip. Andre Gray (foto) en Jeff Hendrick waren niet goedkoop, maar de rest van het elftal wél.

WEST HAM UNITED (#13)

Eerste 11: €69.950.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 0

Engelsen: 3

Opstelling: Adrián (0); Collins (0), Reid (4,2), Ogbonna (11), Cresswell (4,75); Kouyaté (7,5), Noble (jeugd), Lanzini (12), Obiang (6), Payet (15); Antonio (9,5).

WATFORD (#14)

Eerste 11: €41.020.000

Jegdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 1

Opstelling: Gomes (0), Holebas (2,5), Prödl (0), Britos (0), Kaboul (4); Amrabat (8,4), Capoué (8,9), Pereyra (13), Behrami (3,5); Deeney (0,72), Ighalo (0).

LEICESTER CITY (#15)

Eerste 11: €48.750.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 4

Opstelling: Schmeichel (1,68); Simpson (2,5), Huth (4,2), Morgan (1,13), Fuchs (0); Mahrez (0,5), Amartey (6,6), Drinkwater (0,9), Albrighton (0); Slimani (30), Vardy (1,24).

Leicester City werd vorig seizoen kampioen met een elftal dat bij elkaar slechts 38,75 miljoen heeft gekost. Nu gaat het een stuk minder met The Foxes. Ook de komst van Islam Slimani (30 miljoen) helpt niet.

MIDDLESBROUGH (#16)

Eerste 11: €30.780.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 2

Engelsen: 6

Opstelling: Valdés (0); Barragán (2,7), Gibson (jeugd), Chambers (huur), Friend (0,64); Forshaw (2,67), De Roon (15), Clayton (1,87), Ramírez (0), Downing (7,9); Negredo (huur).

CRYSTAL PALACE (#17)

Eerste 11: €83.660.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 6

Opstelling: Hennessey (3,65); Ward (0,65), Delaney (0), Dann (1,83), Kelly (2); Towsend (15,6), Cabaye (13,9), Puncheon (2,2), McArthur (8,8), Zaha (3,83); Benteke (31,2).

Zelfs een club als Crystal Palace heeft een dikke portemonnee. Voor Christian Benteke werd liefst 31,2 miljoen betaald. Palace strijdt dit seizoen tegen degradatie.

SUNDERLAND (#18)

Eerste 11: €50.600.000

Jeugdspelers: 1

Huurlingen: 1

Engelsen: 4

Opstelling: Pickford (jeugd); Jones (0), Koné (6,5), Djilobodji (9,5), Van Aanholt (2); Januzaj (huur), Ndong (20), Watmore (0), Rodwell (12,6), Pienaar (0); Defoe (0).

SWANSEA CITY (#19)

Eerste 11: €50.250.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 3

Welshmen: 1

Opstelling: Fabianski (0); Naughton (6,6), Amat (2,9), Fernandez (10), Taylor (0); Fer (5,6), Sigurdsson (10,1), Cork (4), Routledge (3,25); Llorente (5,9), Barrow (1,9). Allemaal aankopen bij hekkensluiter Hull

HULL CITY (#20)

Eerste 11: €44.660.000

Jeugdspelers: 0

Huurlingen: 0

Engelsen: 6

Opstelling: Marshall (4,1); Davies (2,65), Robertson (3,6), Dawson (4,4), Maguire (3,16); Clucas (1,8), Livermore (7), Snodgrass (7,5), Huddlestone (5,8), Elmohamady (2,3); Diomande (2,35).