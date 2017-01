VS ongeslagen naar finale Hopman Cup

Het tennisteam van de Verenigde Staten heeft donderdag de derde zege op rij geboekt in de Hopman Cup en gaat daardoor ongeslagen naar de finale van het landentoernooi. De VS stonden dinsdag na de tweede speeldag bovenaan in groep B en waren daardoor al zeker van een finaleplaats. Donderdag waren de tennissers opnieuw in topvorm. Deze keer moest gastland Australië buigen: 2-1.